184

Александр Жулин: «Я просто зафанател от Путина, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает»

Александр Жулин сообщил, что зафанател от Владимира Путина.

«Я просто зафанател от Путина теперь, потому что во внешней политике я прямо горд тем, что он делает, мне это очень нравится.

Во внутренней я бы поспорил по поводу пенсий, а вот во внешней прямо очень круто, очень круто», – рассказал тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью RTVI.

Жулину запретили ехать на олимпийский отбор: «Кому-то нельзя, потому что сходил к Путину, кто-то засветился на концерте Shaman. Я против Баха часто высказывался – не жалею ни о чем, он сволочь»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
