ЦСКА отдал Гайча «Крыльям» в аренду до конца сезона. Самарцы представили игрока в стиле «Симпсонов»
Адольфо Гайч покинул ЦСКА.
Нападающий до конца текущего сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды. В новой команде аргентинец взял 38-й номер.
Последний сезон форвард провел в «Антальяспоре» и забил 8 голов в 33 матчах в чемпионате Турции. Подробно со статистикой 26-летнего Гайча можно ознакомиться здесь.
Фото: pfcks.ru
Самарский клуб представил новичка в стиле «Симпсонов».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
