ЦСКА отдал Гайча «Крыльям» в аренду до конца сезона. Самарцы представили игрока в стиле «Симпсонов»

Адольфо Гайч покинул ЦСКА.

Нападающий до конца текущего сезона будет выступать за «Крылья Советов » на правах аренды. В новой команде аргентинец взял 38-й номер.

Последний сезон форвард провел в «Антальяспоре» и забил 8 голов в 33 матчах в чемпионате Турции. Подробно со статистикой 26-летнего Гайча можно ознакомиться здесь .

Фото: pfcks.ru

Самарский клуб представил новичка в стиле «Симпсонов».