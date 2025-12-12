Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о поражении команды от «Манчестер Сити» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Очевидно, что «Реал» играл гораздо интенсивнее, чем соперник. Этот матч имел большее значение для них.
Меня удивило, что «Манчестер Сити» выстроил свою игру так же, как и всегда. Они выглядели статично, не остро. Они не смогли создать опасные зоны для атак, особенно в первом тайме. Думаю, что «Мадрид» провел действительно солидный матч, очень хорошо и компактно защищал опасные зоны.
«Манчестер Сити» не заслужил победу. «Реал» играл острее.
После второго гола «Манчестер Сити» отошел в очень глубокую оборону.
И это показало явную проблему «Реала». Они хороши в контратаках, но не так хороши в прорыве низких оборонительных блоков», – сказал Тони Кроос в интервью Einfach mal Luppen.