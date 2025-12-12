Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»

Тони Кроос: «Манчестер Сити» не заслужил победу над «Реалом».

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о поражении команды от «Манчестер Сити» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Очевидно, что «Реал» играл гораздо интенсивнее, чем соперник. Этот матч имел большее значение для них.

Меня удивило, что «Манчестер Сити» выстроил свою игру так же, как и всегда. Они выглядели статично, не остро. Они не смогли создать опасные зоны для атак, особенно в первом тайме. Думаю, что «Мадрид » провел действительно солидный матч, очень хорошо и компактно защищал опасные зоны.

«Манчестер Сити » не заслужил победу. «Реал» играл острее.

После второго гола «Манчестер Сити» отошел в очень глубокую оборону.

И это показало явную проблему «Реала». Они хороши в контратаках, но не так хороши в прорыве низких оборонительных блоков», – сказал Тони Кроос в интервью Einfach mal Luppen.