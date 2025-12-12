  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
17

Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах

Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре.

24-летний нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим футболистом в АПЛ в ноябре.

Бразилец забил пять голов в четырех матчах в прошлом месяце.

На выигрыш в номинации также претендовали Харви Барнс («Ньюкасл»), Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Рис Джеймс («Челси») и Деклан Райс («Арсенал»).

В этом сезоне Игор Тиаго забил 11 голов (5 – с пенальти) в 15 матчах АПЛ.

Что делать с Хаби Алонсо?26012 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
logoИгор Тиаго
logoпремьер-лига Англия
logoРис Джеймс
logoЖереми Доку
logoБрентфорд
рейтинги
logoМорган Гиббс-Уайт
logoХарви Барнс
logoБруну Фернандеш
logoДеклан Райс
logoКирнан Дьюзбери-Холл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»
3 минуты назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
6 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
59 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
13 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
24 минуты назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
49 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34