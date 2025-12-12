Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре.
24-летний нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго признан лучшим футболистом в АПЛ в ноябре.
Бразилец забил пять голов в четырех матчах в прошлом месяце.
На выигрыш в номинации также претендовали Харви Барнс («Ньюкасл»), Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Рис Джеймс («Челси») и Деклан Райс («Арсенал»).
В этом сезоне Игор Тиаго забил 11 голов (5 – с пенальти) в 15 матчах АПЛ.
Что делать с Хаби Алонсо?26012 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости