«Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости
1. «Кайрат» сотворил историю, впервые пробившись в основной раунд Лиги чемпионов. Выбили «Селтик», который так и не смог взломать бетонную связку Мартынович – Сорокин. В серии пенальти затащил 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков. «Кайрат» получит 20 млн евро – минимум х2 своего бюджета.
Также на общем этапе ЛЧ дебютируют «Буде-Глимт» Никиты Хайкина и кипрский «Пафос», выбивший «Црвену Звезда» Тикнизяна. Все результаты вторника – здесь.
2. «Зенит» и «Оренбург» показали убойный футбол с 8 голами в кубковом матче. Пять забил «Зенит», два из них – Глушенков, снова решивший не праздновать. Петербуржцы заработали уже дежурный пенальти и впервые в сезоне одержали вторую победу подряд.
Ярко выступил и «Спартак», расправившийся дома с «Пари НН» – 4:0. Мощно дебютировал Самошников, который и сам забил, и в классном голе Зобнина поучаствовал.
Еще в одном матче «Ахмат» обыграл «Рубин», при Черчесове у грозненцев уже три победы в пяти играх.
3. Сын альпинистки Натальи Наговициной обратился к российским властям с просьбой спасти его мать. Александр Бастрыкин поручил содействовать ее спасению, а следственный комитет России начал проверку по факту происшествия. В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы.
4. 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев сыграет за «Амкал» в кубковом матче против «Салюта».
5. Янник Синнер разгромил Вита Копршиву в первом круге US Open, Роман Сафиуллин одолел Гаэля Монфиса в пяти сетах и впервые в сезоне выиграл матч на «Большом Шлеме».
Екатерина Александрова прошла Анастасию Севастову, Диана Шнайдер уступила Лауре Зигемунд.
6. Серхио Перес и Валттери Боттас вернутся в «Формулу-1» и станут пилотами «Кадиллака». Уже известны 16 пилотов из 22 на следующий сезон.
7. В «Зените» назвали «данностью» тот факт, что Дуглас станет легионером, если сыграет за сборную Бразилии.
8. Латвийская фигуристка Софья Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге.
9. Александер Исак продолжает свой бунт: форвард «Ньюкасла» непреклонен в желании перейти в «Ливерпуль».
10. Игрок в американский футбол Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке.
11. Блогер Михаил Литвин подарил Хамзату Чимаеву Rolls-Royce 1980 года стоимостью 7 млн рублей.
12. Пропавший во время заплыва через Босфор Николай Свечников мог выбраться на берег.
13. «Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022.
Цитаты дня
Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»
Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»
Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»
Дзюба о «Зените» и «Спартаке»: «Их должны тренировать другие тренеры, более мастеровитые. Хороший человек – не профессия»