«Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости

1. «Кайрат» сотворил историю, впервые пробившись в основной раунд Лиги чемпионов . Выбили «Селтик», который так и не смог взломать бетонную связку Мартынович – Сорокин . В серии пенальти затащил 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков. «Кайрат» получит 20 млн евро – минимум х2 своего бюджета.

Также на общем этапе ЛЧ дебютируют «Буде-Глимт» Никиты Хайкина и кипрский «Пафос», выбивший «Црвену Звезда» Тикнизяна. Все результаты вторника – здесь .

2. «Зенит» и «Оренбург» показали убойный футбол с 8 голами в кубковом матче. Пять забил «Зенит», два из них – Глушенков, снова решивший не праздновать . Петербуржцы заработали уже дежурный пенальти и впервые в сезоне одержали вторую победу подряд .

Ярко выступил и «Спартак», расправившийся дома с «Пари НН» – 4:0. Мощно дебютировал Самошников, который и сам забил , и в классном голе Зобнина поучаствовал.

Еще в одном матче «Ахмат» обыграл «Рубин», при Черчесове у грозненцев уже три победы в пяти играх .

3. Сын альпинистки Натальи Наговициной обратился к российским властям с просьбой спасти его мать . Александр Бастрыкин поручил содействовать ее спасению, а следственный комитет России начал проверку по факту происшествия. В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы , организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы.

4. 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев сыграет за «Амкал» в кубковом матче против «Салюта».

5. Янник Синнер разгромил Вита Копршиву в первом круге US Open, Роман Сафиуллин одолел Гаэля Монфиса в пяти сетах и впервые в сезоне выиграл матч на «Большом Шлеме» .

Екатерина Александрова прошла Анастасию Севастову, Диана Шнайдер уступила Лауре Зигемунд.

6. Серхио Перес и Валттери Боттас вернутся в «Формулу-1» и станут пилотами «Кадиллака». Уже известны 16 пилотов из 22 на следующий сезон.

7. В «Зените» назвали «данностью» тот факт, что Дуглас станет легионером , если сыграет за сборную Бразилии.

8. Латвийская фигуристка Софья Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге.

9. Александер Исак продолжает свой бунт: форвард «Ньюкасла» непреклонен в желании перейти в «Ливерпуль» .

10. Игрок в американский футбол Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке .

11. Блогер Михаил Литвин подарил Хамзату Чимаеву Rolls-Royce 1980 года стоимостью 7 млн рублей.

12. Пропавший во время заплыва через Босфор Николай Свечников мог выбраться на берег .

13. «Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022.

Цитаты дня

Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»

Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»

Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»

Дзюба о «Зените» и «Спартаке»: «Их должны тренировать другие тренеры, более мастеровитые. Хороший человек – не профессия»