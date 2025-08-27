  • Спортс
  «Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости
«Кайрат», «Пафос» и Хайкин в ЛЧ, убойный матч «Зенита» и «Оренбурга», крупная победа «Спартака», Бастрыкин подключился к спасению альпинистки, Медведев сыграет за «Амкал» и другие новости

1. «Кайрат» сотворил историю, впервые пробившись в основной раунд Лиги чемпионов. Выбили «Селтик», который так и не смог взломать бетонную связку Мартынович – Сорокин. В серии пенальти затащил 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков. «Кайрат» получит 20 млн евро – минимум х2 своего бюджета.

Также на общем этапе ЛЧ дебютируют «Буде-Глимт» Никиты Хайкина и кипрский «Пафос», выбивший «Црвену Звезда» Тикнизяна. Все результаты вторника – здесь.

2. «Зенит» и «Оренбург» показали убойный футбол с 8 голами в кубковом матче. Пять забил «Зенит», два из них – Глушенков, снова решивший не праздновать. Петербуржцы заработали уже дежурный пенальти и впервые в сезоне одержали вторую победу подряд.

Ярко выступил и «Спартак», расправившийся дома с «Пари НН» – 4:0. Мощно дебютировал Самошников, который и сам забил, и в классном голе Зобнина поучаствовал. 

Еще в одном матче «Ахмат» обыграл «Рубин», при Черчесове у грозненцев уже три победы в пяти играх.

3. Сын альпинистки Натальи Наговициной обратился к российским властям с просьбой спасти его мать. Александр Бастрыкин поручил содействовать ее спасению, а следственный комитет России начал проверку по факту происшествия. В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы.

4. 70-летний председатель «Зенита» Александр Медведев сыграет за «Амкал» в кубковом матче против «Салюта».

5. Янник Синнер разгромил Вита Копршиву в первом круге US Open, Роман Сафиуллин одолел Гаэля Монфиса в пяти сетах и впервые в сезоне выиграл матч на «Большом Шлеме»

Екатерина Александрова прошла Анастасию Севастову, Диана Шнайдер уступила Лауре Зигемунд.

6. Серхио Перес и Валттери Боттас вернутся в «Формулу-1» и станут пилотами «Кадиллака». Уже известны 16 пилотов из 22 на следующий сезон.

7. В «Зените» назвали «данностью» тот факт, что Дуглас станет легионером, если сыграет за сборную Бразилии.

8. Латвийская фигуристка Софья Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге.

9. Александер Исак продолжает свой бунт: форвард «Ньюкасла» непреклонен в желании перейти в «Ливерпуль».

10. Игрок в американский футбол Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке.

11. Блогер Михаил Литвин подарил Хамзату Чимаеву Rolls-Royce 1980 года стоимостью 7 млн рублей.

12. Пропавший во время заплыва через Босфор Николай Свечников мог выбраться на берег.

13. «Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022.

Цитаты дня

Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»

Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»

Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»

Дзюба о «Зените» и «Спартаке»: «Их должны тренировать другие тренеры, более мастеровитые. Хороший человек – не профессия»

Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
317 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1325 минут назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
5246 минут назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
47 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
450 минут назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1157 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
69сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
690сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
75сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Голенков и Сердеров в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
91 минуту назад
Беннасер интересен «Болонье». Клуб сделал запрос по хавбеку, официальные переговоры с «Миланом» еще не начались
2 минуты назад
«Балтика» – ЦСКА. Мусаев, Руис, Жоао Виктор, Мохаммад и Чивич играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
2 минуты назад
Батчи сделал три голевых паса за 50 минут в матче «Краснодара» с «Сочи»
3 минуты назад
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
86 минут назадLive
«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»
9 минут назадФото
80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
314 минут назад
Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
214 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
117 минут назад
Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе
428 минут назад