Ферстаппен застрял в гравии после практики в Нидерландах

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен завершил в гравии первую сессию свободных заездов перед домашним Гран-при Нидерландов.

Инцидент произошел во время практики старта в первом повороте, когда время тренировки уже закончилось.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» вылетел за пределы трассы и застрял в гравийной ловушке. Макс не смог вернуть болид в боксы, ему пришлось покинуть кокпит.

