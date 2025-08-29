«МЮ» получит 25 млн фунтов за Антони от «Бетиса» и 50% от перепродажи вингера

«Бетис» заплатит 25 миллионов фунтов «Манчестер Юнайтед» за Антони.

Ранее стало известно , что манкунианцы приняли предложение клуба Ла Лиги , за который вингер играл на правах аренды во второй половине сезона.

«Манчестер Юнайтед » получит 25 млн фунтов за постоянный трансфер и 50% от суммы перепродажи бразильца, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Теперь футболист должен окончательно согласовать личные условия контракта с севильцами.

Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Напомним, что «МЮ» купил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро в 2022 году.