«МЮ» получит 25 млн фунтов за Антони от «Бетиса» и 50% от перепродажи вингера
«Бетис» заплатит 25 миллионов фунтов «Манчестер Юнайтед» за Антони.
Ранее стало известно, что манкунианцы приняли предложение клуба Ла Лиги, за который вингер играл на правах аренды во второй половине сезона.
«Манчестер Юнайтед» получит 25 млн фунтов за постоянный трансфер и 50% от суммы перепродажи бразильца, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Теперь футболист должен окончательно согласовать личные условия контракта с севильцами.
Антони провел 17 матчей в чемпионате Испании и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Напомним, что «МЮ» купил Антони у «Аякса» за 95 миллионов евро в 2022 году.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
