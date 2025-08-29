Альпинист Ищенко заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы: «Она поступила безответственно. В таком состоянии нельзя идти в горы»

Альпинист заявил, что Наговицина сломала ногу еще до восхождения на пик Победы.

12 августа россиянка Наталья Наговицина поднималась на пик Победы в Киргизии, но из-за травмы застряла на высоте около 7200 метров. Спасатели не смогли добраться до места из-за плохих погодных условий. В итоге 47-летнюю женщину признали пропавшей без вести, а поисково-спасательную операцию прекратили.

Альпинист Александр Ищенко из Челябинска утверждает, что Наговицина получила перелом ноги еще в мае – из-за камнепада при восхождении на Теке-Тор. Ее эвакуировала спасательная группа, в которую входил сам Ищенко.

«Эта трагедия началась в альплагере Ала-Арча, когда она сломала ногу на майских праздниках.

Ее группа ушла на восхождение, а я в это время отдыхал. В один момент руководитель лагеря всех поднял – сказал, что нужны все, кто имеет третий разряд по альпинизму.

Она была единственной пострадавшей в тот день. Наш спасотряд разбился на две группы: одни пошли вытаскивать ее через ледник к месту посадки, другие готовились транспортировать ее в лагерь. Мы тогда еще не знали, что прилетит вертолет», – рассказал Ищенко.

Наговицину поместили на носилки и ввели обезболивающее из-за перелома. По мнению Ищенко, она не могла долечить травму за такой срок и при этом могла скрыть данный факт от гида.

«Наталья лежала в этой «посудине», улыбалась, смотрела фотографии, видео. И на этом связь не прервалась. А тут я узнаю, что на Победе-то наша Наталья, которую мы спасали. У меня первый вопрос: как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно.

В таком состоянии нельзя идти в горы. Спасая ее, погибали люди . А пик Победы – один из самых серьезных объектов в альпинизме. Я сейчас вижу, как нападают на Романа Мокринского, что якобы он ее бросил. А по факту наоборот. Меня это возмущает, особенно зная, что человек (Наговицина) сам действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору.

Я думаю, что никакой нормальный гид бы не пошел с человеком, который два месяца назад пережил двойной перелом. Это же не поход просто выходного дня», – добавил Ищенко.

Альпинисты сами выбирают игру со смертью. О трагедии Натальи Наговициной