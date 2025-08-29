«Зенит» и Зделар досрочно расторгли контракт. Хавбек провел 6 месяцев в команде после перехода из ЦСКА

Саша Зделар покинул «Зенит».

Петербургский клуб достиг договоренности с 30-летним полузащитником о досрочном прекращении контракта.

В прошлом сезоне сербский хавбек сыграл семь матчей за «Зенит » в Мир РПЛ. В этом сезоне футболист не сыграл ни одной игры за команду в РПЛ .

Саша Зделар выступал за петербуржцев с февраля 2025 года. Как сообщалось , «Зенит» приобрел хавбека у ЦСКА за 1,8 миллиона евро с учетом бонусов.