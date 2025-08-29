Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства.

В октябре 2024 года экс-украинский шахматист, который выступает за Румынию, был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве – организаторы заметили, что игрок часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон.

Позже Шевченко получил от ФИДЕ три года дисквалификации, один из которых условно. Сейчас федерация, рассмотрев апелляции сторон (самого Шевченко и комиссии ФИДЕ по честной игре), решила ужесточить наказание.

«ФИДЕ со всей серьезностью относится к случаям читерства среди ведущих игроков. Мы активно работаем как над предотвращением [этих случаев], так и над оперативными и соответствующими санкциями. Обеспечение честной игры не подлежит обсуждению – это залог доверия и будущего в нашем спорте», – говорится в заявлении федерации.

