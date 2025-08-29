10

ФИДЕ лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства.

В октябре 2024 года экс-украинский шахматист, который выступает за Румынию, был отстранен от командного чемпионата Испании из-за подозрений в жульничестве – организаторы заметили, что игрок часто отлучается в туалет, а затем нашли там мобильный телефон.

Позже Шевченко получил от ФИДЕ три года дисквалификации, один из которых условно. Сейчас федерация, рассмотрев апелляции сторон (самого Шевченко и комиссии ФИДЕ по честной игре), решила ужесточить наказание.

«ФИДЕ со всей серьезностью относится к случаям читерства среди ведущих игроков. Мы активно работаем как над предотвращением [этих случаев], так и над оперативными и соответствующими санкциями. Обеспечение честной игры не подлежит обсуждению – это залог доверия и будущего в нашем спорте», – говорится в заявлении федерации.

Чит-скандал в шахматах: игрока поймали с телефоном в туалете – Крамник давно его подозревал

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
Кирилл Шевченко
logoФИДЕ
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Со победил на этапе, Прагнанандха – 2-й, Каруана – 3-й
127 августа, 22:54
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Аронян разошелся миром с Гукешем и другие результаты
26 августа, 23:52
Непомнящий, Дубов, Артемьев вошли в предварительный список участников Кубка мира
26 августа, 13:27
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 7-й тур. Гукеш уступил Со, Прагнанандха обыграл Фируджу и другие результаты
26 августа, 06:15
Томашевский о шахматной Олимпиаде: «Наша делегация приехала с одной мыслью — одержать итоговую победу»
25 августа, 21:02
Филатов о юношеской Олимпиаде: «Наша команда добилась исторического результата. Всем рекомендую запомнить фамилии ребят – за ними будущее»
25 августа, 13:49
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Севяном, Аронян разошелся миром с Со, другие результаты
24 августа, 22:30
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 5-й тур. Каруана сыграл вничью с Со, Фируджа разошелся миром с Ароняном, другие результаты
23 августа, 06:02
Сборная России победила на юношеской Всемирной шахматной олимпиаде, выиграв все матчи
6822 августа, 19:00
«Мы можем быть спокойны – у блестящих гроссмейстеров есть надежная смена». Песков поздравил шахматистов с победой в юношеской Олимпиаде
122 августа, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50