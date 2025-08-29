  • Спортс
  • Жеребьевка Лиги Европы. «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом»
Жеребьевка Лиги Европы. «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Ниже представлены соперники всех клубов. На черном фоне указаны домашние матчи, на сером – выездные.

Соперники клубов из первой корзины



«Рома»: дома – «Лилль», «Виктория» Пльзень, «Мидтьюлланд», «Штутгарт»; на выезде – «Рейнджерс», «Селтик», «Ницца», «Панатинаикос».

«Порту»: дома – «Рейнджерс», «Црвена Звезда», «Ницца», «Мальме»; на выезде – «Зальцбург», «Виктория» Пльзень, «Ноттингем Форест», «Утрехт».

«Рейнджерс»: дома – «Рома», «Брага», «Лудогорец», «Генк»; на выезде – «Порту», «Ференцварош», «Штурм», «Бранн».

«Фейеноорд»: дома – «Астон Вилла», «Селтик», «Штурм», «Панатинаикос»; на выезде – «Бетис», «Брага», ФКСБ, «Штутгарт».

«Лилль»: дома – «Динамо» Загреб, ПАО», «Фрайбург», «Бранн»; на выезде – «Рома», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Сельта».

«Динамо» Загреб: дома – «Бетис», «Фенербахче», ФКСБ, «Сельта»; на выезде – «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мидтьюлланд», «Мальме».

«Бетис»: дома – «Фейеноорд», «Лион», «Ноттингем Форест», «Утрехт»; на выезде – «Динамо» Загреб, ПАОК, «Лудогорец», «Генк».

«Зальцбург»: дома – «Порту», «Ференцварош», «Базель», «Гоу Эхед Иглс»; на выезде – «Астон Вилла», «Лион», «Фрайбург», «Болонья».

«Астон Вилла»: дома – «Зальцбург», «Маккаби» Тель-Авив, «Янг Бойз», «Болонья»; на выезде – «Фейеноорд», «Фенербахче», «Базель», «Гоу Эхед Иглз».

Соперники клубов из второй корзины

Соперники клубов из третьей корзины

Соперники клубов из четвертой корзины

Первая корзина

«Рома»

«Порту»

«Рейнджерс»

«Фейеноорд»

«Лилль»

«Динамо» Загреб

«Бетис»

«Зальцбург»

«Астон Вилла»

Вторая корзина

«Фенербахче»

«Брага»

«Црвена Звезда»

«Лион»

ПАОК

«Виктория» Пльзень

«Ференцварош»

«Селтик»

«Маккаби» Тель-Авив

Третья корзина

«Янг Бойз»

«Базель»

«Мидтьюлланд»

«Фрайбург»

«Лудогорец»

«Ноттингем Форест»

«Штурм»

ФКСБ

«Ницца»

Четвертая корзина

«Болонья»

«Сельта»

«Штутгарт»

«Панатинаикос»

«Мальме»

«Гоу Эхед Иглс» 

«Утрехт»

«Генк»

«Бранн»

