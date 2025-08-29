Жеребьевка Лиги Европы. «Рома» сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Фенербахче», ПАОК – с «Бетисом»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по четырем корзинам.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде. Для каждого клуба выбраны по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Ниже представлены соперники всех клубов. На черном фоне указаны домашние матчи, на сером – выездные. По клику на картинку откроется крупное изображение.

Соперники клубов из первой корзины

«Рома» : дома – «Лилль», «Виктория» Пльзень, «Мидтьюлланд», «Штутгарт»; на выезде – «Рейнджерс», «Селтик», «Ницца», «Панатинаикос».

«Порту» : дома – «Рейнджерс», «Црвена Звезда», «Ницца», «Мальме»; на выезде – «Зальцбург», «Виктория» Пльзень, «Ноттингем Форест», «Утрехт».

«Рейнджерс» : дома – «Рома», «Брага», «Лудогорец», «Генк»; на выезде – «Порту», «Ференцварош», «Штурм», «Бранн».

«Фейеноорд» : дома – «Астон Вилла», «Селтик», «Штурм», «Панатинаикос»; на выезде – «Бетис», «Брага», ФКСБ, «Штутгарт».

«Лилль» : дома – «Динамо» Загреб, ПАО», «Фрайбург», «Бранн»; на выезде – «Рома», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Сельта».

«Динамо» Загреб : дома – «Бетис», «Фенербахче», ФКСБ, «Сельта»; на выезде – «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мидтьюлланд», «Мальме».

«Бетис» : дома – «Фейеноорд», «Лион», «Ноттингем Форест», «Утрехт»; на выезде – «Динамо» Загреб, ПАОК, «Лудогорец», «Генк».

«Зальцбург» : дома – «Порту», «Ференцварош», «Базель», «Гоу Эхед Иглс»; на выезде – «Астон Вилла», «Лион», «Фрайбург», «Болонья».

«Астон Вилла» : дома – «Зальцбург», «Маккаби» Тель-Авив, «Янг Бойз», «Болонья»; на выезде – «Фейеноорд», «Фенербахче», «Базель», «Гоу Эхед Иглз».

