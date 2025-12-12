Гендиректор «Акрона» о посещаемости: «70% людей ходят один раз за сезон – за исключением «Спартака» и «Зенита». Есть «Матч ТВ» – и все, со спортом не пересекаешься во внешней среде»

Константин Клюшев: 70% людей ходят на любой вид спорта один раз за сезон.

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился мыслями по поводу посещаемости матчей команды в Мир РПЛ .

Тольяттинская команда проводит домашние матчи в Самаре.

– На «Акрон» в среднем ходят 5000 человек – это 13-я посещаемость в лиге. Это из-за молодости клуба?

– 70% людей ходят на любой вид спорта один раз за сезон – за исключением клубов с суперлояльной аудиторией, типа «Спартака » и «Зенита ».

Что в Омске, что в Москве, на хоккейном «Динамо ». Я проводил эксперимент. У тебя ротация аудитории практически постоянно, каждый раз новый зритель на трибунах.

Для того, чтобы массово привлечь аудиторию на трибуны, футбол должен стать интересным не только для очень ограниченного числа лиц, которые интересуются спортом.

Сегодня у нас есть «Матч ТВ», конъюнктурный канал, и все, ты со спортом больше никак не пересекаешься во внешней среде.

Еще суперважно держать качественный продукт под названием «домашний матч». Нагнать аудиторию и пригласить ее в условия, в которых ей окажется некомфортно, значит, потерять эту аудиторию в дальнейшем.

Сегодня мы работаем над улучшением качества сервисов, и здесь огромное спасибо стадиону, коллегам из Самарской области – тоже.

Мы хорошо в этом году отработали вопрос, связанный с транспортной доступностью стадиона, – сказал Клюшев.