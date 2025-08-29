«Ливерпуль» может предложить 130 млн фунтов и бонусы за Исака. Вероятность трансфера выросла на фоне договоренности «Ньюкасла» и Вольтемаде (The Telegraph)

«Ливерпуль» готовится к новой попытке подписать Александера Исака.

Вероятность перехода нападающего в мерсисайдский клуб возросла на фоне договоренности «Ньюкасла » о приобретения форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде.

Считается, что «Ливерпуль » предложит за футболиста 130 миллионов фунтов и бонусы, сообщает The Telegraph.

При этом «сороки» оценивают нападающего в 150 миллионов фунтов, а ранее отклонили предложение мерсисайдцев на 110 миллионов фунтов.