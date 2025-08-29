Депутат Терюшков: «Мы против пива на стадионе не выступаем, мы запрещаем его рекламу. Производителям, которые лоббируют этот закон, продажа неинтересна – они хотят рекламировать»

Депутат Роман Терюшков высказался о возвращении пива на стадионы.

– Мы с вами уже говорили о продаже пива на стадионах. Что-то изменилось в этом отношении?

– Вы знаете, у меня позиция никак не поменялась.

Спорт – это все-таки зрелище, если мы приходим на стадион. Любой человек, приходящий на стадион, должен иметь некоторые условия. В нормальных цивилизованных условиях купить и выпить пива. Пожалуйста, непрозрачный стакан, отдельный сектор для любителей пенного напитка.

Но мы же здесь с вами говорим, когда нам манипуляцию такую закладывают – мол, почему мы выступаем против пива на стадионе… Но мы против пива на стадионе не выступаем. Мы не хотим, мы запрещаем, – и мы на этом будем настаивать, – чтобы реклама пива шла во время трансляции, на бортах, [то есть] рекламировать продажу пива.

– Уже запланировано обсуждение этого вопроса на осень. Как вы думаете, вернется алкогольный напиток на стадионы?

– Я думаю, вероятность мала, потому что Министерство здравоохранения сейчас занимает жесткую позицию, что этого быть не должно.

Я думаю, что производители, которую лоббируют этот закон, думают как раз не о том, чтобы люди цивилизованно из пластикового непрозрачного стакана выпили пол-литра пива за просмотром футбольного или хоккейного матча, им продажа вообще неинтересна, они хотят рекламировать, – сказал депутат Госдумы Терюшков в эфире «Дума ТВ».