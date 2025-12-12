70% пользователей Спортса’’ не поддерживают ужесточение лимита в РПЛ. 25% поддерживают, 5% – затруднились ответить
Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.
25 процентов поддержали сокращение лимита, еще 5 процентов затруднились ответить. В опросе Спортса’‘, который стартовал 9 декабря, приняли участие более 11 тысяч пользователей.
Минспорт выложил исследование о лимите: 62% болельщиков поддерживают ужесточение. 70% фанатов считают, что легионеры играют лучше российских футболистов
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
