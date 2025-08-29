Жеребьевка Лиги конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по шести корзинам. Для каждой команды выбрали шесть соперников из шести разных корзин.

Ниже представлены соперники всех клубов. На черном фоне указаны домашние матчи, на сером – выездные. По клику на картинку откроется крупное изображение.

Соперники клубов из первой корзины

Соперники клубов из второй корзины

Соперники клубов из третьей корзины

Соперники клубов из четвертой корзины

Соперники клубов из пятой корзины

Соперники клубов из шестой корзины

1-я корзина

«Фиорентина» (Италия)

АЗ (Нидерланды)

«Шахтер» (Украина)

«Слован» Братислава (Словакия)

«Рапид» Вена (Австрия)

«Легия» (Польша)

2-я корзина

«Спарта» Прага (Чехия)

«Динамо» Киев (Украина)

«Кристал Пэлас» (Англия)

«Лех» (Польша)

«Райо Вальекано» (Испания)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)

3-я корзина

«Омония» (Кипр)

«Майнц» (Германия)

«Страсбур» (Франция)

«Ягеллония» (Польша)

«Целе» (Словения)

«Риека» (Хорватия)

4-я корзина

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Линкольн» (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

АЕК (Греция)

«Абердин» (Шотландия)

«Дрита» (Косово)

5-я корзина

«Брейдаблик» (Исландия)

«Сигма» (Чехия)

«Самсунспор» (Турция)

«Ракув» (Польша)

АЕК (Кипр)

«Шкендия-79» (Северная Македония)

6-я корзина

«Хэкен» (Швеция)

«Лозанна» (Швейцария)

«Университатя Крайова» (Румыния)

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

«Ноа» (Армения)

«Шелбурн» (Ирландия)