  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жеребьевка Лиги конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером»
17

Жеребьевка Лиги конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Фиорентиной», «Кристал Пэлас» и «Ноа», «Хамрун Спартанс» из Мальты – с «Шахтером»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги конференций.

В турнире выступят 36 клубов. Они распределены по шести корзинам. Для каждой команды выбрали шесть соперников из шести разных корзин.

Ниже представлены соперники всех клубов. На черном фоне указаны домашние матчи, на сером – выездные. По клику на картинку откроется крупное изображение.

Соперники клубов из первой корзины

Соперники клубов из второй корзины

Соперники клубов из третьей корзины

Соперники клубов из четвертой корзины

Соперники клубов из пятой корзины

Соперники клубов из шестой корзины

1-я корзина

«Фиорентина» (Италия)

АЗ (Нидерланды)

«Шахтер» (Украина)

«Слован» Братислава (Словакия)

«Рапид» Вена (Австрия)

«Легия» (Польша)

2-я корзина

«Спарта» Прага (Чехия)

«Динамо» Киев (Украина)

«Кристал Пэлас» (Англия)

«Лех» (Польша)

«Райо Вальекано» (Испания)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия)

3-я корзина

«Омония» (Кипр)

«Майнц» (Германия)

«Страсбур» (Франция)

«Ягеллония» (Польша)

«Целе» (Словения)

«Риека» (Хорватия)

4-я корзина

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Линкольн» (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

АЕК (Греция)

«Абердин» (Шотландия)

«Дрита» (Косово)

5-я корзина

«Брейдаблик» (Исландия)

«Сигма» (Чехия)

«Самсунспор» (Турция)

«Ракув» (Польша)

АЕК (Кипр)

«Шкендия-79» (Северная Македония)

6-я корзина

«Хэкен» (Швеция)

«Лозанна» (Швейцария)

«Университатя Крайова» (Румыния)

«Хамрун Спартанс» (Мальта)

«Ноа» (Армения)

«Шелбурн» (Ирландия)

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3645 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЛига конференций УЕФА
logoРайо Вальекано
logoШахтер
logoРапид Вена
logoКристал Пэлас
logoДинамо Киев
logoЛех
logoСлован Братислава
logoЛегия
logoШэмрок Роверс
logoФиорентина
logoСпарта Прага
logoАЗ
logoДрита
logoАбердин
logoОмония
logoЛинкольн Гибралтар
logoРиека
logoАЕК
logoМайнц
logoКуПС
logoСтрасбур
logoЯгеллония
logoЗриньски
logoЦеле
logoХамрун Спартанс
logoРакув
logoЛозанна
logoБрейдаблик
logoСигма
logoУниверситатя Крайова
logoШелбурн
logoСамсунспор
logoШкендия-79
logoХэкен
logoНоа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
24вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото