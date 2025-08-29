  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в окончательном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
132

Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в окончательном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром

Назван окончательный состав сборной России на матчи в сентябре.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – «Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

На ближайшем тренировочном сборе команда Валерия Карпина сыграет со сборными Иордании и Катара. BetBoom товарищеские матчи пройдут 4 и 7 сентября.

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?3646 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoСборная Катара по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Иордании по футболу
logoДенис Адамов
logoлига 1 Франция
logoСпартак
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoЛокомотив
logoИван Сергеев
logoДмитрий Воробьев
logoСтанислав Агкацев
logoМатвей Сафонов
logoТамерлан Мусаев
logoКраснодар
logoПСЖ
logoАлександр Максименко
logoЮрий Горшков
logoАлександр Сильянов
logoМатвей Лукин
logoМаксим Осипенко
logoЕвгений Морозов
logoРостов
logoИлья Вахания
logoРуслан Литвинов
logoДанил Круговой
logoИлья Самошников
logoИгорь Дивеев
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
logoДанил Глебов
logoАндрей Мостовой
logoКирилл Глебов
logoНикита Кривцов
logoИван Обляков
logoАнтон Миранчук
logoМаксим Глушенков
logoМатвей Кисляк
logoАлексей Батраков
logoАлександр Головин
logoМонако
logoАлексей Миранчук
logoДмитрий Баринов
logoАлександр Черников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы
30вчера, 21:55
Экитике, Салах, Дьокереш – кого возьмете в Основе из топ-вывески АПЛ?
вчера, 22:30Тесты и игры
«МЮ» предлагал Онана «Вест Хэму». Лондонцы отказались от аренды камерунца, считая, что он не лучше их вратарей (Daily Mail)
21вчера, 21:59
За выход «Кайрата» в ЛЧ тренеру Уразбахтину подарили Hyundai Palisade, отбившему 3 пенальти Анарбекову – Macbook: «Верим, что удивите Европу. Матч с «Реалом» – событие мирового масштаба»
25вчера, 21:36
«Наполи» арендует Хейлунда у «МЮ» за 6 млн евро и выкупит за 44 млн в случае выхода в ЛЧ
10вчера, 21:26
Роналду после 5:0 с «Аль-Таавуном»: «Первый шаг ✅🔥»
39вчера, 20:57Фото
«Арсенал» договорился с «Байером» об аренде Инкапиэ с правом выкупа за 52 млн евро. Защитник прилетит в Англию на выходных
29вчера, 20:53
«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66вчера, 20:45
У Модрича первый голевой пас в «Милане» – в 3-м матче. 39-летний хорват стал самым возрастным ассистентом в Серии А среди хавбеков за время сбора статистики Opta
9вчера, 20:45
Банк России выпустит монеты с эмблемами «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Трудовых резервов»
28вчера, 20:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Лиге чемпионов: «Салем, Казахстан! Это сумасшедшее событие. Надеюсь приехать в Алматы и увидеть матчи вживую. Алга, «Кайрат»!»
4вчера, 21:57
Аллегри о 2:0 с «Лечче»: «Милан» стал более сбалансированным, но должен был лучше сыграть в обороне. Нам нужно обрести стабильность и снова стать конкурентоспособными»
3вчера, 21:44
Предприниматель из Ростова-на-Дону получил 5 лет тюрьмы и штраф 400 тысяч рублей за обрушение трибуны на соревнованиях школьников в 2023 году
3вчера, 21:30
Чемпионат Испании. «Валенсия» разгромила «Хетафе», «Реал» сыграет с «Мальоркой» в субботу, «Барса» с «Райо» – в воскресенье
5вчера, 21:30
Смертин о футбольных проектах для инвалидов: «У «Стальной воли» аналогов в мире нет. Уже провели кубок по футболу на электроколясках, для возвращающихся с СВО сделали «Лигу героев»
3вчера, 21:15
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
1вчера, 21:13
Тарханов о Карпине: «Плохо, что две должности занимает. В перерыве надо оттачивать детали с «Динамо», а он будет занят в сборной. И тренеру-совместителю трудно объективно смотреть на вещи»
9вчера, 21:05
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Брест», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Тулузой» в субботу, «Монако» Головина со «Страсбуром» – в воскресенье
3вчера, 20:40
«Вулвс» за 27 млн евро купят лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка». Форвардом интересовались «Милан» и «Наполи»
3вчера, 20:28
«Балтика» и Гассама продлили контракт до 2030 года
3вчера, 19:54Фото