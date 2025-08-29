Сафонов, Головин, Миранчуки, Батраков, Глушенков, Сергеев, Литвинов, 7 игроков ЦСКА – в окончательном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).
Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – «Спартак»).
Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
На ближайшем тренировочном сборе команда Валерия Карпина сыграет со сборными Иордании и Катара. BetBoom товарищеские матчи пройдут 4 и 7 сентября.