Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира на US Open
Мирра Андреева вылетела в третьем круге US Open.
Она проиграла 139-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд со счетом 5:7, 2:6.
В этом году Андреева два раза уступила соперницам из-за пределов топ-100 рейтинга – до этого она в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проиграла Лоис Буассон.
US Open остается единственным турниром «Большого шлема», на котором Андреева не выходила во вторую неделю.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
