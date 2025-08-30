Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира на US Open

Мирра Андреева вылетела в третьем круге US Open.

Она проиграла 139-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд со счетом 5:7, 2:6.

В этом году Андреева два раза уступила соперницам из-за пределов топ-100 рейтинга – до этого она в четвертьфинале «Ролан Гаррос » проиграла Лоис Буассон .

US Open остается единственным турниром «Большого шлема», на котором Андреева не выходила во вторую неделю.