  • Мидо о Салахе: «Не согласен с комментариями Каррагера. Мохамед, возможно, один из 3-4 лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он заслуживает большего уважения»
49

Мидо оценил критику Джейми Каррагера в адрес Мохамеда Салаха.

Бывший нападающий сборной Египта Мидо считает, что Мохамеду Салаху следует покинуть «Ливерпуль» на фоне конфликта с клубом.

«Думаю, ему следует уйти. Пришло время покинуть команду. Если ты теряешь доверие главного тренера, то сложно исправить ситуацию.

Но ему нужно уйти красиво, если понимаете, о чем я. Он много сделал для «Ливерпуля». Он легенда.

Я категорически не согласен с комментариями Джейми Каррагера по поводу этой ситуации. Каррагер – легенда «Ливерпуля». Он сам играл в футбол и должен больше понимать ситуацию.

Футболисты иногда поддаются эмоциям, а потом, когда завершают карьеру, иногда и сожалеют об этом. Все мы оказывались в подобных ситуациях.

Ожидал, что легенды «Ливерпуля» немного защитят Салаха. Он, возможно, один из трех или четырех лучших игроков, когда-либо выступавших за «Ливерпуль». Он заслуживает большего уважения от легенд «Ливерпуля», особенно от Джейми Каррагера», – сказал Мидо.

«Салах бросил «Ливерпуль» под автобус». Мощное выступление Каррагера

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
