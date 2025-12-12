Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями от посещения базы английского клуба.
«Я был на базе не только «Манчестера», но и «Эвертона». Конечно, все изменилось!
У нас на старой базе было полтора поля – одно искусственное, обычное и для вратарей. А сейчас 15 полей, академия, манеж, бассейн и столовая для всех команд.
Что можно сказать? Классно! Только играй в футбол, и все. Времена меняются, это хорошо. Поля в идеальном состоянии – все как на «Олд Траффорд», чтобы не было разницы. Есть и зал, все для восстановления, бассейн. Нет одного – результатов, которых ожидают болельщики.
Изначально договаривались с «Эвертоном». Посмотрел тренировочный процесс у них, сходили на футбол. У них новый шикарный стадион, который вмещает 55 тысяч.
Потом посмотрели и матч «Манчестера». Пообщались с болельщиками, тренерами «Эвертона», а потом пригласил «Манчестер».
Но у них не всю тренировку посмотрели – тренер не хочет, чтобы мы тактическое занятие видели. Но это его решение. Главное, чтобы этой тактикой удивили другие команды в следующих играх», – сказал Канчельскис.
