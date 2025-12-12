Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»

Андрей Канчельскис высказался о посещении базы «Манчестер Юнайтед».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис поделился эмоциями от посещения базы английского клуба.

«Я был на базе не только «Манчестера», но и «Эвертона». Конечно, все изменилось!

У нас на старой базе было полтора поля – одно искусственное, обычное и для вратарей. А сейчас 15 полей, академия, манеж, бассейн и столовая для всех команд.

Что можно сказать? Классно! Только играй в футбол, и все. Времена меняются, это хорошо. Поля в идеальном состоянии – все как на «Олд Траффорд», чтобы не было разницы. Есть и зал, все для восстановления, бассейн. Нет одного – результатов, которых ожидают болельщики.

Изначально договаривались с «Эвертоном ». Посмотрел тренировочный процесс у них, сходили на футбол. У них новый шикарный стадион, который вмещает 55 тысяч.

Потом посмотрели и матч «Манчестера». Пообщались с болельщиками, тренерами «Эвертона», а потом пригласил «Манчестер».

Но у них не всю тренировку посмотрели – тренер не хочет, чтобы мы тактическое занятие видели. Но это его решение. Главное, чтобы этой тактикой удивили другие команды в следующих играх», – сказал Канчельскис.

Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером»