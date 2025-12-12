  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
8

Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»

Андрей Канчельскис высказался о посещении базы «Манчестер Юнайтед».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями от посещения базы английского клуба.

«Я был на базе не только «Манчестера», но и «Эвертона». Конечно, все изменилось!

У нас на старой базе было полтора поля – одно искусственное, обычное и для вратарей. А сейчас 15 полей, академия, манеж, бассейн и столовая для всех команд.

Что можно сказать? Классно! Только играй в футбол, и все. Времена меняются, это хорошо. Поля в идеальном состоянии – все как на «Олд Траффорд», чтобы не было разницы. Есть и зал, все для восстановления, бассейн. Нет одного – результатов, которых ожидают болельщики.

Изначально договаривались с «Эвертоном». Посмотрел тренировочный процесс у них, сходили на футбол. У них новый шикарный стадион, который вмещает 55 тысяч.

Потом посмотрели и матч «Манчестера». Пообщались с болельщиками, тренерами «Эвертона», а потом пригласил «Манчестер».

Но у них не всю тренировку посмотрели – тренер не хочет, чтобы мы тактическое занятие видели. Но это его решение. Главное, чтобы этой тактикой удивили другие команды в следующих играх», – сказал Канчельскис.

Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером»

Что делать с Хаби Алонсо?25918 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Англия
logoпремьер-лига Россия
logoЭвертон
logoЧемпионат.com
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
26 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
16 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
36 минут назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
51 минуту назад
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59