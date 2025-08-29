Гран-при Нидерландов-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Алонсо – 2-й, Пиастри – 3-й
Зандворт
29 августа 2025 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,890 (28 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,087 (20)
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,089 (29)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,384 (25)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,588 (23)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,848 (22)
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0,905 (26)
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,944 (23)
9. Франко Колапинто («Альпин») +1,067 (26)
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,190 (25)
11. Оливер Бермэн («Хаас») +1,223 (26)
12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,295 (21)
13. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,430 (25)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,449 (25)
15. Эстебан Окон («Хаас») +1,471 (23)
16. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,792 (30)
17. Алекс Албон («Уильямс») +1,866 (16)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,085 (7)
19. Пьер Гасли («Альпин») +2,232 (28)
20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – не показал времени (1)
Стролл разбил болид, 2-я практика в Нидерландах прервана красными флагами
Албон врезался в барьеры, 2-я практика в Нидерландах вновь прервана красными флагами
