Гайч не вернется в ЦСКА, сообщил агент: «Адольфо не стал продлевать контракт, заканчивающийся в 2026-м»

Адольфо Гайч больше не будет играть за ЦСКА.

Сегодня армейцы отправили форварда в аренду в «Крылья Советов ».

«Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА , который заканчивается летом 2026 года.

После аренды в «Крылья Советов» Адольфо не вернется в клуб», – сообщил агент Пабло Каро.

Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году. В Мир РПЛ он провел 27 игр и забил 1 гол. Также аргентинец побывал в аренде в «Беневенто», «Уэске» и других командах.