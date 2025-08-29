Гайч не вернется в ЦСКА, сообщил агент: «Адольфо не стал продлевать контракт, заканчивающийся в 2026-м»
Адольфо Гайч больше не будет играть за ЦСКА.
Сегодня армейцы отправили форварда в аренду в «Крылья Советов».
«Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА, который заканчивается летом 2026 года.
После аренды в «Крылья Советов» Адольфо не вернется в клуб», – сообщил агент Пабло Каро.
Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году. В Мир РПЛ он провел 27 игр и забил 1 гол. Также аргентинец побывал в аренде в «Беневенто», «Уэске» и других командах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
