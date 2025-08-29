Феликс сделал хет-трик в 1-м туре лиги Саудовской Аравии. У португальца 4 гола в 3 матчах за «Аль-Наср»

Жоау Феликс забил 4 гола в трех матчах за «Аль-Наср».

Полузащитник сделал хет-трик против «Аль-Таавуна » (5:0, второй тайм) в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии – он забил на 7-й, 67-й и 87-й минутах.

Ранее португалец также отличился в игре с «Аль-Иттихадом» (2:1) в полуфинале саудовского Суперкубка.

25-летний футболист присоединился к команде Криштиану Роналду этим летом, перейдя из «Челси». С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .