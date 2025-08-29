Стролл разбил болид, 2-я практика в Нидерландах прервана красными флагами

Стролл попал в серьезную аварию в Зандворте.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл врезался в барьеры в третьем повороте во время второй практики перед Гран-при Нидерландов . Машина получила существенные повреждения – разрушена вся правая часть. Гонщик сообщил, что не пострадал.

Сессию прервали красными флагами.

Ферстаппен застрял в гравии после практики в Нидерландах

Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами