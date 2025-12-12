Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»

Жерсон: адаптация в «Зените» завершена на сто процентов.

Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, что его адаптация завершена на сто процентов.

– Жерсон, пять месяцев назад ты официально стал игроком «Зенита». Что можешь сказать о периоде, проведенном в России?

– Когда оказался здесь, какое-то время, конечно, ушло на адаптацию.

Я все-таки приехал из страны, где почти всегда тепло, в место с совершенно другим климатом – к этому нужно было привыкнуть. Очень помогли бразильские футболисты, а также российские. Все приняли меня очень хорошо.

Клуб встретил с распростертыми объятиями, а такой прием всегда ускоряет адаптацию и помогает быстрее влиться в коллектив.

Сейчас чувствую себя отлично: живу в красивом городе, играю в большом европейском клубе с серьезными амбициями, вокруг добрые, хорошие люди.

Считаю, что адаптация на сто процентов завершена. Закончилась первая часть сезона, впереди пауза, и я уверен, дальше динамика будет только лучше. У нас классный коллектив.

Мне помогает то, что знаю несколько языков на среднем уровне. Благодаря этому могу общаться с ребятами, которые не говорят по-португальски, – это здорово упрощает коммуникацию, – сказал Жерсон.