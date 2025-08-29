Гран-при Нидерландов-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й
Зандворт
29 августа 2025 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,278 (35 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,292 (32)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,501 (25)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,563 (25)
5. Алекс Албон («Уильямс») +0,893 (33)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,940 (24)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +1,108 (29)
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,180 (33)
9. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,231 (30)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,335 (30)
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,475 (29)
12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,494 (30)
13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,597 (30)
14. Шарль Леклер («Феррари») +1,673 (32)
15. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,682 (28)
16. Юки Цунода («Ред Булл») +1,848 (24)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,866 (29)
18. Франко Колапинто («Альпин») +1,998 (27)
19. Оливер Бермэн («Хаас») +2,286 (30)
20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3,997 (6)
Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами