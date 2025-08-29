Гран-при Нидерландов-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й

Норрис опередил Пиастри в 1-й практике в Зандворте, Стролл – в топ-3.

Гран-при Нидерландов Зандворт 29 августа 2025 года 1-я практика 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,278 (35 кругов) 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,292 (32) 3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,501 (25) 4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,563 (25) 5. Алекс Албон («Уильямс») +0,893 (33) 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,940 (24) 7. Джордж Расселл («Мерседес») +1,108 (29) 8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,180 (33) 9. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,231 (30) 10. Пьер Гасли («Альпин») +1,335 (30) 11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,475 (29) 12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,494 (30) 13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,597 (30) 14. Шарль Леклер («Феррари») +1,673 (32) 15. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,682 (28) 16. Юки Цунода («Ред Булл») +1,848 (24) 17. Эстебан Окон («Хаас») +1,866 (29) 18. Франко Колапинто («Альпин») +1,998 (27) 19. Оливер Бермэн («Хаас») +2,286 (30) 20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3,997 (6) Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами