  • Гран-при Нидерландов-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й
27

Гран-при Нидерландов-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Стролл – 3-й

Норрис опередил Пиастри в 1-й практике в Зандворте, Стролл – в топ-3.

Гран-при Нидерландов

Зандворт

29 августа 2025 года

1-я практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.10,278 (35 кругов)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,292 (32)

3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,501 (25)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,563 (25)

5. Алекс Албон («Уильямс») +0,893 (33)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,940 (24)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +1,108 (29)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,180 (33)

9. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,231 (30)

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,335 (30)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,475 (29)

12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,494 (30)

13. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,597 (30)

14. Шарль Леклер («Феррари») +1,673 (32)

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,682 (28)

16. Юки Цунода («Ред Булл») +1,848 (24)

17. Эстебан Окон («Хаас») +1,866 (29)

18. Франко Колапинто («Альпин») +1,998 (27)

19. Оливер Бермэн («Хаас») +2,286 (30)

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +3,997 (6)

Антонелли вылетел в гравий, практика в Нидерландах прервана красными флагами

Опубликовал: Михаил Ширяев
