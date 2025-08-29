Роналду забил 940-й гол в карьере – «Аль-Таавуну» с пенальти
Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти на 54-й минуте игры с «Аль-Таавуном» в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
На счету португальского бомбардира 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 138 голов за сборную Португалии.
Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
