Роналду забил 940-й гол в карьере – «Аль-Таавуну» с пенальти

Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти на 54-й минуте игры с «Аль-Таавуном » в 1-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

На счету португальского бомбардира 802 мяча на клубном уровне. Он также забил 138 голов за сборную Португалии .

Подробно со статистикой 40-летнего Роналду можно ознакомиться здесь .