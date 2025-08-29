«Тоттенхэм» купил Симонса у «Лейпцига» за 60 млн евро
Хави Симонс перешел в «Тоттенхэм».
Английский клуб объявил о приобретении полузащитника «Лейпцига». Нидерладский футболист будет выступать за новую команду под 7-м номером.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили 60 млн евро, а контракт с Симонсом рассчитан на пять лет с опцией продления еще на два.
В январе «Лейпциг» выкупил хавбека у «ПСЖ» за 50 млн евро.
Фото: tottenhamhotspur.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
