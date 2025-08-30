«Бетис» отозвал предложение по Антони: «Не можем позволить себе такие расходы». Испанцы хотят, чтобы или игрок пошел на уступки, или «МЮ» компенсировал бразильцу часть суммы

«Бетис» передумал покупать Антони.

Журналист ВВС Саймон Стоун сообщил , что испанский клуб отозвал ранее сделанное предложение о трансфере вингера за 25 млн фунтов из-за того, что не может позволить себе ни столько заплатить за бразильца, ни удовлетворить запросы самого игрока.

Инсайдер Бен Джейкобс пояснил : «МЮ» разрешил Антони отправиться в Севилью для завершения переговоров. Однако «Бетис» считает, что не может платить Антони столько, сколько тот желает. Клуб хочет, чтобы или игрок снизил требования, или «Манчестер Юнайтед» выплатил футболисту частичную компенсацию.

Сегодня вечером «Реал Бетис» заявил, что отказывается от сделки из-за общей стоимости, несмотря на принятие его предложения. «Юнайтед» надеется, что это переговорная тактика. «Бетис» утверждает, что «Юнайтед» должен сделать более выгодное предложение. Клубы в тупике. Неясно, согласится ли теперь Антони снизить свои запросы, чтобы сделка состоялась».

Также было опубликовано заявление «Бетиса»: «Нет никакого соглашения, и мы отозвали трансферное предложение, потому что клуб не может позволить себе такую сумму трансфера и ту компенсацию, которую «Манчестер Юнайтед » должен выплатить игроку перед трансфером».