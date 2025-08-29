«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
Игра проходила на стадионе «Виа дель Маре».
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 4-й минуте защитник Маттео Габбия головой замкнул навес Луки Модрича с углового, но судья после повтора отменил гол из-за фола в атаке. На 60-й форвард Сантьяго Хименес забил после передачи Алексиса Салемакерса, но и это гол был отменен – из-за офсайда.
На 66-й минуте гости все же смогли открыть счет по правилам – Рубен Лофтус-Чик переправил мяч в ворота после навеса Модрича со штрафного.
На 86-й отличился вышедший на замену Кристиан Пулишич – он выиграл подбор мяча после выноса голкипера «россонери» Майка Меньяна, прорвался к воротам и забил.
Это первая победа «Милана» в Серии А после возвращения тренера Массимилиано Аллегри. В 1-м туре было поражение от «Кремонезе» (1:2).