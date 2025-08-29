  • Спортс
  • «Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили
66

«Милан» обыграл «Лечче» – 2:0. Лофтус-Чик забил с навеса Модрича, Пулишич – после выноса Меньяна, голы Габбии и Хименеса отменили

«Милан» победил «Лечче» (2:0) в гостях во 2-м туре Серии А.

Игра проходила на стадионе «Виа дель Маре».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Уже на 4-й минуте защитник Маттео Габбия головой замкнул навес Луки Модрича с углового, но судья после повтора отменил гол из-за фола в атаке. На 60-й форвард Сантьяго Хименес забил после передачи Алексиса Салемакерса, но и это гол был отменен – из-за офсайда.

На 66-й минуте гости все же смогли открыть счет по правилам – Рубен Лофтус-Чик переправил мяч в ворота после навеса Модрича со штрафного.

На 86-й отличился вышедший на замену Кристиан Пулишич – он выиграл подбор мяча после выноса голкипера «россонери» Майка Меньяна, прорвался к воротам и забил. 

Это первая победа «Милана» в Серии А после возвращения тренера Массимилиано Аллегри. В 1-м туре было поражение от «Кремонезе» (1:2).

Серия А. 2 тур
29 августа 18:45, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 2
Милан
Матч окончен
87’
Хименес   Cheveyo Mul
86’
  Пулишич
Моренте   Жослен
81’
Рамадани   Хельгасон
81’
77’
Салемакерс   Пулишич
76’
Лофтус-Чик   Риччи
66’
  Лофтус-Чик
Гашпар
64’
Каба   Бериша
63’
Пьеротти   Соттиль
63’
Камарда   Штулич
46’
2тайм
Перерыв
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Каба, Моренте, Камарда, Пьеротти
Запасные: Соттиль, Перес Сепульведа, Зиберт, Бериша, Мале, Штулич, Банда, Самооя, Ндаба, Сала, Жослен, Фрюхтль, Куасси, Хельгасон
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Салемакерс, Лофтус-Чик, Эступиньян, Фофана, Модрич, Муса, Хименес
Запасные: Питтарелла, Пулишич, Риччи, Бартезаги, Чуквуэзе, Cheveyo Mul, де Винтер, Терраччано, Атекаме
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
