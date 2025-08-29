17

IBU не предоставит wild card российским биатлонистам для Олимпиады-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не сможет предоставить россиянам wild card для Олимпийских игр-2026.

Ранее IBU опубликовал информацию о квотах для квалификации на ОИ. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«Wild card – это квота, которую спортсмены получают индивидуально, набирая квалификационные очки IBU на соревнованиях IBU. Это термин, обозначающий квоту, предоставляемую НОК (Национальным олимпийским комитетом) на основе индивидуальных квалификационных очков спортсмена.

Это не подарочная карта, которая позволяет спортсмену стартовать на соревновании. Ее необходимо заработать на соревнованиях IBU, таких как Кубок мира IBU и Кубок IBU.

В правилах мероприятий и соревнований IBU нет положения о нейтральных спортсменах, проще говоря: в биатлоне нет нейтральных спортсменов. Таким образом, у вас нет возможности получить олимпийскую квоту, если вы не участвуете в соревнованиях IBU», – сообщили в пресс-службе организации.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с 2022 года. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoКубок IBU
logoсборная России жен
logoIBU
logoКубок мира по биатлону
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Виктор Майгуров: «Впервые за 12 лет биатлон вернется на олимпийские трассы Сочи. Это, пожалуй, главная фишка соревнований СБР в предстоящем сезоне»
сегодня, 15:11
Майгуров о возможном уходе лидеров сборной: «Рано или поздно любая карьера заканчивается, но, как говорится, на место ветеранов «придут честолюбивые дублеры»
1сегодня, 15:06
Дмитрий Губерниев: «Никакого продвижения в истории с экипировкой нет. Спортсмены молчат — и продвижения не будет»
2сегодня, 14:59
МОК о недопуске российских биатлонистов: «Каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои соревнования»
7сегодня, 13:38
Истомин о недопуске россиян: «До середины января время еще есть, так что надежды не теряем»
сегодня, 13:33
«Это соответствует правилам». Глава IBU Далин ответил на вопрос о квотах для россиян
4сегодня, 13:30
Васильев о недопуске россиян: «Никто из руководства IBU не думает о том, что это выстрел себе в ногу. Потому что все они ослеплены жесточайшей русофобией»
3сегодня, 12:13
Зайцева о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Они продолжают действовать нечестным путем, исключают сильнейшую страну»
10сегодня, 06:54
Даниил Серохвостов изменил подготовку к сезону, чтобы набрать мышечную массу
2сегодня, 06:31
Наталья Шевченко: «Сократила время на изготовке до первого выстрела. Уже получается стрелять меньше 30 секунд»
1сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28