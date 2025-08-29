Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322
Турнир пройдет в Нью-Йорке 16 ноября.
Ранее Махачев оставил пояс в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. В случае победы он станет первым чемпионом из России, который брал титул UFC сразу в двух весовых.
Джек Делла Маддалена проведет первую защиту пояса, который он завоевал в бою против Белала Мухаммада в мае-2025. Он идет на серии из восьми побед и ни разу не проигрывал в UFC.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости