Фото
27

Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за титул в полусреднем весе на UFC 322

Турнир пройдет в Нью-Йорке 16 ноября.

Ранее Махачев оставил пояс в легком весе и поднялся в полусредний дивизион. В случае победы он станет первым чемпионом из России, который брал титул UFC сразу в двух весовых.

Джек Делла Маддалена проведет первую защиту пояса, который он завоевал в бою против Белала Мухаммада в мае-2025. Он идет на серии из восьми побед и ни разу не проигрывал в UFC.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoДжек Делла Маддалена
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Белал Мухаммад: «Буду с интересом смотреть бой Махачев – Маддалена, потому что собираюсь вернуть себе пояс»
326 августа, 13:28
Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»
1425 августа, 13:57
Эдвардс хочет драться в ноябре: «Думаю, что Маддалена подерется с Махачевым на «Мэдисон-сквер-гарден», так что хочу быть там же»
123 августа, 09:12
Главные новости
Александр Емельяненко – об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»
214 минут назад
Камил Гаджиев: «Махачев – фаворит, но я бы не закапывал Маддалену. В стойке у Джека шансы есть»
сегодня, 13:10
Сергей Павлович провел тренировку с защитником «Спартака» Денисовым
8сегодня, 11:35Видео
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
9сегодня, 11:10
Тагир Уланбеков подписал новый контракт с UFC
1сегодня, 10:50
Леон Эдвардс проведет поединок против Карлоса Пратеса
3сегодня, 09:50
Тренер Емельяненко – о бое с КроКопом: «Мирко распиарили в Японии. Весь зал за него болел»
сегодня, 09:30
Вэйли Чжан освободит пояс UFC в минимальном весе. За него подерутся Яндироба и Дерн
10сегодня, 08:35
Тренер Маддалены: «Не думаю, что у Махачева крепкая челюсть. Мне нравится этот бой»
13сегодня, 08:20
Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста встретятся на турнире UFC 321
2сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22