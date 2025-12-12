Ребров о крике тренеров на спортсменов: «Токсичные дяди и тети останутся в прошлом, надеюсь. Но спорт – не секция для здоровья. Нас в детстве накачивали: ни смеяться, ни улыбаться»

Артем Ребров ответил, может тренер кричать на спортсменов.

Бывший вратарь «Спартака » Артем Ребров в колонке для Спортса’’ порассуждал на тему того, может ли тренер кричать на спортсменов.

«У Вити Кравченко выходят фильмы об этом, но, мне кажется, вторая сторона не до конца показывается. Это спорт высших достижений, а ответственными в какой-то степени остаются родители, которые туда приводят детей. Они добровольно отдают их тренерам, для которых не существует ничего, кроме побед и медалей.

Я вырос в футбольном мире, где на меня постоянно орали. Перебор, конечно. Это привело к определенной зажатости. Знаете, как я удивлялся, когда начал играть с иностранным командами – даже на сборах. Они какие-то раскрепощенные, играют в радость, тренер на них не орет с бровки.

Нас же в детстве накачивали каждый матч: ни смеяться, ни улыбаться – готовиться и умереть ради победы. Любой даже товарищеский матч – вопрос жизни и смерти. Такая была система – на спортсменов надо давить. Для всех это норма.

Я считаю, спортсмен должен волноваться и упахиваться, но это всего лишь игра, а не вопрос жизни и смерти. Да, подходить надо ответственно и выкладываться на максимум, но осознавать, что ничего катастрофического не случится, даже если ты не попадаешь с линии. Нельзя всегда попадать, никто всегда не попадает. Просто делай свою работу – и не бойся ничего.

К сожалению, пришел к этому только в зрелом возрасте, когда уже в «Спартаке» оказался. Радостно выходить в Лиге чемпионов против «Бенфики», а еще радостнее – против «Ливерпуля». Мы тогда уже стали чемпионами, и мне вообще было психологически проще играть в футбол – потому что доказал сам себе, что чего-то стою. В голове до сих пор играет гимн Лиги чемпионов, а рядом – Салах, Мане, Коутинью и другие звезды.

Был просто счастлив, что со мной это происходит, а на таком фоне и играть проще. На контрасте с первыми матчами в карьере на сборах за «Динамо» – колоссальная разница. Меня просто трясло, а все мысли были, как бы не насрать и чтобы меня не убили за ошибку. Такого в голове быть не должно, а тренеры должны об этом думать и уметь раскрепощать.

Конечно, нельзя только по головке гладить. Все-таки профессиональный спорт – не секция для здоровья. Он злой и жестокий. Такие вайбы в любом случае будут. Если вы отдаете ребенка в профессиональный спорт, будьте готовы, что это суровая штука.

Но, надеюсь, чем дальше, тем больше тренеры будут заниматься изучением психологии и искать подход к детям, а все эти орущие токсичные дяди и тети будут оставаться в прошлом», – рассказал Артем Ребров .

