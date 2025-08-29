Александр Емельяненко об алкогольной зависимости: «На днях чуть не умер. Лежал с пеной у рта»

Александр Емельяненко рассказал об алкогольной зависимости.

«Хотел бы я избавиться от зависимости? Очень хотел бы избавиться от нее. Я чуть не помер на днях. Думал – все, отъеду. Хорошо, друг приехал и спас меня. Я все уже...

Лежал, умирал с пеной у рта. Откачали меня, откапали, привели в чувства, в порядок. И вот я здесь. Такой друг у меня. Надо отказаться от всего», – сказал боец ММА Александр Емельяненко .

Ранее Емельяненко рассказал о планах на будущее – и заявил, что надеется вернуться в бои.

