«Утрехт» заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» – «по соображениям морали» (De Telegraaf)
«Утрехт» не продаст Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак».
Российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 24-летнего левого защитника.
Однако, по информации De Telegraaf, совет директоров, наблюдательный совет и акционеры нидерландского клуба решили заблокировать сделку по переходу футболиста в «Спартак» «по соображениям морали».
В этом сезоне Суфьян Эль-Каруани провел 3 матча в чемпионате Нидерландов и сделал 3 результативные передачи.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости