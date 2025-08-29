«Утрехт» заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» – «по соображениям морали» (De Telegraaf)

«Утрехт» не продаст Суфьяна Эль-Каруани в «Спартак».

Российский клуб предложил 6 миллионов евро плюс бонусы за трансфер 24-летнего левого защитника.

Однако, по информации De Telegraaf, совет директоров, наблюдательный совет и акционеры нидерландского клуба решили заблокировать сделку по переходу футболиста в «Спартак » «по соображениям морали».

В этом сезоне Суфьян Эль-Каруани провел 3 матча в чемпионате Нидерландов и сделал 3 результативные передачи.