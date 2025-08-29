Роман Ротенберг про жевательный табак Лунева: «Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите»
Роман Ротенберг высказался об употреблении жевательного табака Андреем Луневым.
«Не хочется это обсуждать, комментировать.
Что такое снюс? Это какое-то шведское слово? Это шведы придумали, да? Наверняка шведское слово, изучите перевод, найдите. Это шведы», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров хоккейного клуба «Динамо».
Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости