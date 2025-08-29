Дегтярев о лимите в РПЛ: «Когда он ослаб в 2020-м, время россиян резко уменьшилось – сейчас уже на 40%. Какой-то бразилец занял чье-то место»

Михаил Дегтярев заявил о снижении игрового времени россиян в РПЛ.

Министр спорта РФ ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Когда в 2020 году лимит резко ослаб, игровое время россиян резко уменьшилось и дальше снижалось. Сейчас уже на 40%. Чье-то место занял какой-то бразилец», – сказал Михаил Дегтярев.