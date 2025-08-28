  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза против «Неома», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу, «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу
Live
8

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза против «Неома», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу, «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу

Стартовал новый сезон чемпионата Саудовской Аравии.

В четверг «Дамак» принимает «Аль-Хазем», «Аль-Ахли» Рияда Мареза встречается с «Неомом». 

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет на своем поле с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с «Аль-Таавуном». 

«Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Охдудом» в субботу. 

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур

Высшая лига. 1 тур
28 августа 16:05, Dhamak Club Stadium
Дамак
Завершен
1 - 1
Аль-Хазем
Матч окончен
90’
+9’
Abdulaziz Nayef Muslim Al Harbi
90’
+8’
Фабиу Мартинш   Аль-Хабаши
  Харкасс
90’
+8’
90’
Аль-Сома
Al-Ghamdi
90’
+5’
89’
Моквана
Мейте   Аль-Обайд
89’
87’
Aboubacar Bah   Аль-Дахиль
Алиуи   Аль-Кахтани
80’
Алиуи
73’
72’
Аль-Шаммари   Аль-Сома
72’
Саюд   Моквана
Аль-Самири   David
64’
Sanousi Mohammed   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
64’
57’
  Фабиу Мартинш
46’
Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami   Mohammed bin Ahmed bin M. Al Saedi
Naji   Al-Ghamdi
46’
2тайм
Перерыв
Аль-Самири
45’
+1’
Мейте
34’
23’
Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami
Дамак
Кевин, Dhari Sayyar Munzal Al Anazi, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Силла, Аль-Самири, Алиуи, Вада, Naji, Мейте
Запасные: Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naji, Jawad Mansour Al Hassan, Алиуи, Sanousi Mohammed, Аль-Самири, Мейте, Al-Rashidi, Аль-Багауи
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Abdulaziz Nayef Muslim Al Harbi, Фабиу Мартинш, Розье, Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami, Aboubacar Bah, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Aboubacar Bah, Зайед, Аль-Хайбари, Nawaf Nasser Mohammed Al Bishri, Фабиу Мартинш, Саюд, Saud Ghali Zuhamil Al Rashed, Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Шаммари
Подробнее
Высшая лига. 1 тур
28 августа 18:00, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Второй тайм
2 - 1
0′
Аль-Холуд
Faris Al Ghamdi   Majed Mohammed Yazid Dawran
90’
+2’
Faris Al Ghamdi
88’
81’
Majed Khalifah   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
81’
Бакли   Солан
Али   Хайралла
81’
Аль-Отайби   Аль-Олайян
80’
Аль-Ганнам   Jalal bin Adel Al Salem
70’
70’
Бахебри   Аль-Алива
  Вейналдум
61’
57’
Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri   Аль-Досари
56’
Ндорам   Аль-Сафари
Медран
47’
Маду   Аль-Хатиб
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бакли
36’
  Бакли
Маду
13’
  Mohau Nkota
7’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Маду, Хендри, Аль-Отайби, Али, Faris Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Медран, Mohau Nkota, Вейналдум
Запасные: Маду, Аль-Отайби, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Faris Al Ghamdi, Turki bin Hafiz bin Abdullah Bakhit Ba Al Jawsh, Аль-Харби, Хинди, Али, Аль-Ганнам
1тайм
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri, Дьомбер, Трост-Эконг, Аль-Асмари, Бакли, Ндорам, Маолида, Majed Khalifah, Бахебри, Muhammad Hussein Sawan Samili
Запасные: Бахебри, Abdullah Masoud Kamel Ahmed, Alshammari, Бакли, Majed Khalifah, Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri, Ндорам, Al Ashban
Подробнее
Высшая лига. 1 тур
28 августа 18:00, King Abdullah Sports City
Аль-Ахли Джидда
Второй тайм
1 - 0
0′
Неом
90’
+7’
Аль-Хасан
90’
+5’
Коне   Аль-Хасан
Аль-Муваллад
90’
+5’
86’
Бенрахма   Abdulaziz Noor Sheik Noor
Yaslam Balobaid   Бакор
84’
Мийо   Аль-Муваллад
74’
69’
Дукуре   Al-Ali
69’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari   Аль-Асмари
Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat   Галено
62’
51’
Хегази
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
  Тоуни
23’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Yaslam Balobaid, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Мийо, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Бурайкан, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Аль-Рашиди, Аль-Джухани, Yaseen Atiah Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Мийо, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Yaslam Balobaid
1тайм
Неом:
Булка, Абди, Muhammad Walid Muhammad Al Rajbani Al Dossary, Хегази, Аль-Досари, Буабре, Дукуре, Коне, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Ляказетт, Бенрахма
Запасные: Islam Ahmed Hawsawi, Mohammed bin Dakhilallah bin Abdullah Al Muraikhi Al Dosari, Jaber, Бенрахма, Малайека, Дукуре, Коне, Mohammed Al Hakim, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
Подробнее
Высшая лига. 1 тур
29 августа 15:50, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Не начался
Аль-Рияд
Высшая лига. 1 тур
30 августа 15:55, Al Fateh Club Stadium
Аль-Фатех
Не начался
Аль-Фейха

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Чемпионата Саудовской Аравии

Календарь Чемпионата Саудовской Аравии

Статистика Чемпионата Саудовской Аравии

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги22741 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАль-Фейха
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фатех
logoАль-Иттифак
logoАль-Холуд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoДамак
logoАль-Халидж
logoАль-Хазем
logoАль-Хилаль
результаты
logoАль-Нажма
logoАль-Кадисия
logoАль-Рияд
logoНеом
logoАль-Таавун
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. ПАОК Оздоева и Чалова разгромил «Риеку», «Динамо» Киев играет с «Маккаби» Тель-Авив
649 секунд назадLive
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» играет с «Серветтом», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
123 минуты назадLive
Президент «ПСЖ» о жеребьевке ЛЧ: «Барса» – большой клуб, как и мы. Все ждут матча»
210 минут назад
Часть игроков «МЮ» сомневается в эффективности тактики Аморима и его навыках управления составом. К тренеру есть вопросы из-за старта сезона (The Guardian)
3821 минуту назад
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
1436 минут назад
Гарначо и «Челси» подпишут контракт на 7 лет. Вингер «МЮ» в пятницу пройдет медосмотр
2657 минут назад
Чалов забил за ПАОК впервые в сезоне – «Риеке» в квалификации ЛЕ. У форварда 6-й гол за клуб в 45 матчах
18сегодня, 18:51
У «Баварии» и «ПСЖ» самое тяжелое расписание в ЛЧ, у «Арсенала» – одно из трех простейших (Opta)
26сегодня, 18:50
Гарначо переходит в «Челси». «МЮ» получит 40 млн фунтов – выгоднее продавали только Роналду, Лукаку и Ди Марию
86сегодня, 18:38
«Локомотив» не проигрывает с конца июля. Команда Галактионова победила в 6 из 9 матчей сезона
7сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» купил 32-летнего хавбека Ле-Мелу у «Бреста» за 6,5 млн евро
1 минуту назадФото
Агент Сафонов о Станковиче: «Болельщики говорят про отставку, но кто будет платить неустойку? Надо дать тренеру поработать 2-3 года. До зимы они показывали сумасшедший футбол»
14 минуты назад
«Интер» договорился с «Олимпиакосом» о трансфере Тареми, форвард думает. У него 3 гола в 43 матчах за «нерадзурри»
11 минут назад
Форвард сборной Украины Ванат близок к переходу в «Жирону» за 15+2 млн евро
413 минут назад
«Шахтер» за 10+2 млн евро подписал хавбека «Флуминенсе» Исаке и форварда «Сантоса» Мейреллеса за 12 млн евро
225 минут назадФото
Заур Тедеев: «В Европе нет такого количества пенальти. Судьям надо поменять образ: не учиться судейству, а самим играть. Делиться 5 на 5 и самим чувствовать игру»
327 минут назад
Клуб из Мальты впервые сыграет в основной стадии еврокубков: «Хамрун Спартанс» прошли латвийский РФШ в Лиге конференций
337 минут назадФото
Агент Баринова об интересе ЦСКА: «Это все сплетни из Telegram-каналов»
648 минут назад
«Локомотив» продлил контракт с Лантратовым до 2029 года
349 минут назад
«Ювентус» продаст Савону «Ноттингему» за 15 млн евро с учетом бонусов
949 минут назад