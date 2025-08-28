Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза против «Неома», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи в пятницу, «Аль-Иттихад» Бензема – в субботу

Стартовал новый сезон чемпионата Саудовской Аравии.
В четверг «Дамак» принимает «Аль-Хазем», «Аль-Ахли» Рияда Мареза встречается с «Неомом».
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет на своем поле с «Аль-Риядом», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится на выезде с «Аль-Таавуном».
«Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Охдудом» в субботу.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур
Abdulaziz Nayef Muslim Al Harbi
Sanousi Mohammed Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami Mohammed bin Ahmed bin M. Al Saedi
Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami
Дамак
Кевин, Dhari Sayyar Munzal Al Anazi, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Силла, Аль-Самири, Алиуи, Вада, Naji, Мейте
Запасные: Ahmed Mohammed Ibrahim Omar, Naji, Jawad Mansour Al Hassan, Алиуи, Sanousi Mohammed, Аль-Самири, Мейте, Al-Rashidi, Аль-Багауи
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Al-Shanqiti, Abdulaziz Nayef Muslim Al Harbi, Фабиу Мартинш, Розье, Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami, Aboubacar Bah, Саюд, Аль-Шаммари
Запасные: Aboubacar Bah, Зайед, Аль-Хайбари, Nawaf Nasser Mohammed Al Bishri, Фабиу Мартинш, Саюд, Saud Ghali Zuhamil Al Rashed, Mohammed Issa Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Шаммари
Faris Al Ghamdi Majed Mohammed Yazid Dawran
Majed Khalifah Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Аль-Ганнам Jalal bin Adel Al Salem
Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri Аль-Досари
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Маду, Хендри, Аль-Отайби, Али, Faris Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Медран, Mohau Nkota, Вейналдум
Запасные: Маду, Аль-Отайби, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Faris Al Ghamdi, Turki bin Hafiz bin Abdullah Bakhit Ba Al Jawsh, Аль-Харби, Хинди, Али, Аль-Ганнам
Аль-Холуд:
Коццани, Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri, Дьомбер, Трост-Эконг, Аль-Асмари, Бакли, Ндорам, Маолида, Majed Khalifah, Бахебри, Muhammad Hussein Sawan Samili
Запасные: Бахебри, Abdullah Masoud Kamel Ahmed, Alshammari, Бакли, Majed Khalifah, Sultan Amer Ali Al Qahimi Al Shehri, Ндорам, Al Ashban
Бенрахма Abdulaziz Noor Sheik Noor
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari Аль-Асмари
Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat Галено
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
Аль-Ахли Джидда
Менди, Yaslam Balobaid, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Мийо, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Аль-Бурайкан, Марез, Тоуни
Запасные: Аль-Санби, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Аль-Рашиди, Аль-Джухани, Yaseen Atiah Yaseen Al Zahri Al Zubaidi, Мийо, Saleh bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Yaslam Balobaid
Неом:
Булка, Абди, Muhammad Walid Muhammad Al Rajbani Al Dossary, Хегази, Аль-Досари, Буабре, Дукуре, Коне, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Ляказетт, Бенрахма
Запасные: Islam Ahmed Hawsawi, Mohammed bin Dakhilallah bin Abdullah Al Muraikhi Al Dosari, Jaber, Бенрахма, Малайека, Дукуре, Коне, Mohammed Al Hakim, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
