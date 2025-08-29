Моуринью получит 15 млн евро неустойки после увольнения из «Фенербахче» (Fanatik)
«Фенербахче» заплатит Жозе Моуринью 15 миллионов евро после увольнения.
Турецкий клуб отправил португальского специалиста в отставку на фоне невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.
В квалификации «Фенербахче» проиграл «Бенфике» (0:1 по сумме двух матчей).
По информации Fanatik, Жозе Моуринью получит 15 миллионов евро в качестве компенсации за увольнение.
В турецкой команде специалист работал с июля 2024 года. Он провел 62 матча во главе клуба, одержав 37 побед, 14 раз сыграв вничью и проиграв 11 игр.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
