Конец «Витязя», «Лион» кикнули из Лиги 1, историческое поражение «Баварии», «ПСЖ» ждет встречу с Месси, «Барса» покупает Уильямса, а «Зенит» – Вегу и другие новости

1. «Витязь» официально пропустит следующий сезон КХЛ – по числу участников будет повторение антирекорда лиги. Клуб частично погасил долг по зарплате хоккеистам. Вячеслав Фетисов считает, что «Витязь» никому не был нужен , хотя в «Сочи» не согласны . Александр Кожевников назвал снятие «Витязя» трагедией , у Шуми Бабаева много вопросов к КХЛ – и у нас тоже .

2. Грустно и в «Лионе», который исключили из Лиги 1 – за бардак с финансами . Клуб назвал решение «непостижимым» и подаст апелляцию .

3. «Бавария» в 3-м туре клубного ЧМ внезапно проиграла «Бенфике» – впервые в своей истории . Мюнхенцы упали на второе место в группе и сыграют с «Фламенго» в 1/8 финала, а с первого в плей-офф вышли «орлы» .

«Челси» обыграл «Эсперанс» и встретится с «Бенфикой» в 1/8 финала.

4. «ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с 38-летием и напомнил о скорой встрече на КЧМ. Джанлуиджи Доннарумма с теплотой вспоминает игру вместе с аргентинцем в Париже, а вот Жером Ротен жаждет, чтобы «ПСЖ» наказал Лео , а фанаты его освистали .

5. Трансферы. Похоже, «Барса» все же подпишет Нико Уильямса: вингер уведомил «Атлетик» о желании уйти , а отступные за него выплатят в первых числах июля . «Зенит» и «Архентинос Хуниорс» согласовали трансфер Веги , сумма сделки составит 9 млн долларов . Илья Садыгов может перейти в турецкий «Серик Беледиеспор» , 50% акций которого купил его отец. «Краснодар» предложил 3 млн евро за лучшего ассистента Лиги 1 Перрена. Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом.

6. На шоу Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты в Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга.

7. Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда. Им будет управлять Дегтярев.

8. Баскетбольный «Зенит» возглавил словенец Александер Секулич .

9. Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы . Также включены Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит.

10. Около 100 нейтральных спортсменов из России и Беларуси примут участие в ЧМ-2025 по водным видам спорта .

11. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный переходят в группу Александра Жулина .

12. Бездомный проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио в американском отеле и уснул там. Бедолагу выгнали.

13. Алексей Миллер и Сергей Семак провели рабочую встречу и обсудили задачи «Зенита» в новом сезоне.

Цитаты дня

Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»

Зико: «Европейский футбол переоценен. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают оправдываться: жара, конец сезона... Футбол не принадлежит им»

Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»

Министр спорта РФ Дегтярев: «Дзюба – человек с большим сердцем. Как-то попросил его поздравить многодетную мамочку в Тольятти, и Артем откликнулся. Женщина успешно разродилась»

Божович об ударах по Ирану: «Американцы с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Мне очень жалко этот народ»