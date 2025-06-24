Кожевников о снятии «Витязя»: «Трагедия для нашего хоккея, это клуб с большими традициями. КХЛ стоит экстренно заменить его другой командой, место не должно пустовать»
Александр Кожевников высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.
Сегодня стало известно, что «Витязь» не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.
«Жалко, что не будет «Витязя». Это клуб с большими традициями, он долгое время играл в КХЛ. Это большая трагедия для нашего хоккея.
Видимо, с финансированием не сложилось у клуба. Думаю, КХЛ стоит экстренно заменить «Витязь» какой-то другой командой. Место не должно пустовать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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