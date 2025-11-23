  • Спортс
  • Титов об отмене пенальти в ворота ЦСКА: «Судейское преступление. Зобнин выходит на ударную позицию, следующий момент – гол, возможно. Даже Дивеев все понял»
Титов об отмене пенальти в ворота ЦСКА: «Судейское преступление. Зобнин выходит на ударную позицию, следующий момент – гол, возможно. Даже Дивеев все понял»

Титов: отмена пенальти на Зобнине – судейское преступление.

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов не согласился с отменой пенальти за фол против Романа Зобнина в дерби с ЦСКА (1:0).

Судья Сергей Карасев после просмотра видеоповтора отменил назначенный 11-метровый, изучив эпизод с падением Зобнина на линии штрафной армейцев после борьбы с Игорем Дивеевым на 57-минуте. Карасев пришел к выводу, что защитник ЦСКА сыграл в мяч.

– Эпизод с Зобниным – это пенальти или нарушение до штрафной? Вам понятно решение Карасева и ВАР, что вообще не было фола?

– Я с огромным уважением отношусь к Карасеву, это один из наших лучших арбитров, великолепно судил на международном уровне. Но этот эпизод – просто судейское преступление. Поначалу все подумали, что рассматривается фол на игроке ЦСКА, а потом уже пенальти. Потому что по пенальти нет никаких вопросов, это чистый 11-метровый. Даже показали Дивеева, он сам прекрасно понял, что это пенальти, просто сейчас ждут подтверждения.

Никто на трибунах не понял – ну было касание, это же вообще не меняет суть эпизода. Мяч катится дальше, Зобнин выходит на ударную позицию, следующий момент – удар. И, возможно, гол. Вот с этой точки зрения – чистейший пенальти. Мне могут показывать законы, правила, но я, как человек футбольный, просто это вижу. Неважно, какая команда играет – это чистейший пенальти, – сказал Титов.

