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На шоу Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты в Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга

На шоу Алины Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты.

Шоу пройдет 27 и 28 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Планировалось провести его и 29 июня, но показы в этот день отменили.

Объявление о раздаче билетов появилось в группе Межвузовского студенческого городка (МСГ) в соцсети ВКонтакте. В студгородке проживают более восьми тысяч студентов из 35 вузов Петербурга.

Для получения билетов нужно связаться с администрацией группы. 

Будет ли солд-аут на шоу Загитовой? Продажи резко ускорились – билеты скупают секторами

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница МСГ
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женское катание
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