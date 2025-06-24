На шоу Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты в Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга
На шоу Алины Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты.
Шоу пройдет 27 и 28 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Планировалось провести его и 29 июня, но показы в этот день отменили.
Объявление о раздаче билетов появилось в группе Межвузовского студенческого городка (МСГ) в соцсети ВКонтакте. В студгородке проживают более восьми тысяч студентов из 35 вузов Петербурга.
Для получения билетов нужно связаться с администрацией группы.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница МСГ
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