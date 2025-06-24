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«Лион» исключен из Лиги 1 из-за финансовых проблем. У клуба есть право подать апелляцию

«Лион» понизили в классе.

Сегодня состоялось заседание Национальной дирекции контроля и управления (DNCG), на котором изучалось финансовое положение клуба. В нем принял участие владелец «Лиона» Джон Текстор. 

Напомним, в ноябре клуб уже предупредили о том, что он будет переведен во второй дивизион, если ситуация не наладится. 

Доводы Текстора не убедили членов комиссии, которые утвердили решение понизить «Лион» в классе. У клуба есть право подать апелляцию. 

Ранее в «Лионе» сообщили о долге в размере 505,1 млн евро.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЛион
logoлига 1 Франция
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Джон Текстор
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