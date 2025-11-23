Депутат КПРФ Обухов против пива на стадионах: «При нынешнем уровне озлобленности и моральной деградации нашего общества я ничего хорошего не вижу. Это определенный риск»

Депутат КПРФ Обухов о пиве на стадионах: я не поддерживаю эту идею.

Депутат КПРФ Сергей Обухов выступил против возможного возвращения пива на стадионы в России.

– Я не поддерживаю эту идею. При нынешнем уровне озлобленности и моральной деградации нашего общества я здесь ничего хорошего не вижу. Это тоже не паспорт болельщика, но, скажем так, определенный риск.

– То есть могут происходить инциденты из-за того, что люди будут пить?

– Да. Понимаю, что оно не спасет, но по крайней мере надо проанализировать ситуацию до и после. Мне кажется, что отсутствие пива – чисто деньги и потакание, – сказал Обухов.