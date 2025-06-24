«Лион» подаст апелляцию на перевод в Лигу 2. У клуба есть 7 дней

«Лион» обжалует понижение в классе.

Ранее стало известно , что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.

«Лион» подаст апелляцию на это решение, сообщает RMC Sport. Согласно правилам, клуб может сделать это в течение семи дней после уведомления о понижении в классе.

В минувшем сезоне Лиги 1 «Лион » набрал 57 очков и занял 6-е место в турнирной таблице.