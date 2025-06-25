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«Бенфика» выиграла группу С на клубном ЧМ. «Бавария» стала 2-й и вышла на «Фламенго»

«Бенфика» опередила «Баварию» в группе С на клубном чемпионате мира.

Португальская команда заняла в квартете первое место, набрав 7 очков в трех турах. Мюнхенцы, уступившие ей в последнем туре со счетом 0:1, финишировали на второй строчке с 6 баллами.

Игра «Бока Хуниорс» (1 очко) и «Окленд Сити» (0) еще не завершилась. Она прервана из-за непогоды. В любом случае и «Бока», и «Окленд Сити» уже потеряли шансы на плей-офф.

В плей-офф «Бавария» встретится с «Фламенго», а «Бенфика» сыграет с «Челси» или «Эсперанс».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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