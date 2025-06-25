«Бенфика» выиграла группу С на клубном ЧМ. «Бавария» стала 2-й и вышла на «Фламенго»
«Бенфика» опередила «Баварию» в группе С на клубном чемпионате мира.
Португальская команда заняла в квартете первое место, набрав 7 очков в трех турах. Мюнхенцы, уступившие ей в последнем туре со счетом 0:1, финишировали на второй строчке с 6 баллами.
Игра «Бока Хуниорс» (1 очко) и «Окленд Сити» (0) еще не завершилась. Она прервана из-за непогоды. В любом случае и «Бока», и «Окленд Сити» уже потеряли шансы на плей-офф.
В плей-офф «Бавария» встретится с «Фламенго», а «Бенфика» сыграет с «Челси» или «Эсперанс».
Что теперь будет с «Торпедо»?16561 голос
Оставят в РПЛ
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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