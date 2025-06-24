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Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда. Им будет управлять Дегтярев

Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта России Михаил Дегтярев.

Управление фондом будет закреплено за министерством спорта, которое получит полномочия по определению порядка финансирования спортивных проектов, контроля за их реализацией и ответственности за нарушения.

Также закон предусматривает поэтапное повышение целевых отчислений букмекеров до 2,25% от депозитов с 2026 года и до 2,5% от депозитов с 2028 года. На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки.

Минимальный порог целевых отчислений для каждого букмекера остался прежним – 30 миллионов рублей за квартал.

Минспорт меняет правила игры – забирает букмекерские миллиарды

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Официальное опубликование правовых актов
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