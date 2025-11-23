17-летний Карл из «Баварии»: «Месси – мой образец для подражания. Лео на самой вершине, но я могу достичь его уровня, если продолжу в том же духе»

Хавбек «Баварии» Карл: Месси – мой образец для подражания.

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл отреагировал на сравнения с Лионелем Месси .

17-летний атакующий хавбек забил гол и отдал результативный пас в матче 11-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (6:2). В активе Карла 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 9 играх чемпионата Германии в этом сезоне.

– Конечно, люди могут сравнивать меня с Месси, об этом говорят очень многие.

Но на самом деле я не думаю, что меня можно сравнивать с ним. Месси на самой вершине, а мне еще предстоит пройти долгий путь. Месси – мой образец для подражания.

– Но ты можешь достичь его уровня?

– Конечно, я смогу, если продолжу в том же духе. Но я пока не могу сравнивать себя с Месси, это нечто совершенно другое, – сказал Леннарт после игры.

Карл стал самым молодым автором гола «Баварии» в ЛЧ, забив «Брюгге» в 17 лет и 242 дня