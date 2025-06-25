«Бенфика» впервые в истории обыграла «Баварию» – после 10 поражений и 3 ничьих
«Бенфика» одержала первую в своей истории победу над «Баварией».
Португальская команда одолела мюнхенцев со счетом 1:0 на чемпионате мира среди клубов и обошла в таблице группы С.
Лиссабонцы играли против «Баварии» в 14-й раз в истории. Прежде им всего трижды удавалось избежать поражения.
Что теперь будет с «Торпедо»?16562 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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