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«Бенфика» впервые в истории обыграла «Баварию» – после 10 поражений и 3 ничьих

«Бенфика» одержала первую в своей истории победу над «Баварией».

Португальская команда одолела мюнхенцев со счетом 1:0 на чемпионате мира среди клубов и обошла в таблице группы С.

Лиссабонцы играли против «Баварии» в 14-й раз в истории. Прежде им всего трижды удавалось избежать поражения.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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